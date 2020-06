Sender stor kærlighedserklæring

Der er ingen tvivl om, at den verdenskendte fodboldspiller Cristiano Ronaldo tjener svimlende pengebeløb på sin sport fodbold, hvor han netop nu er aktiv i den italienske klub Juventus.

Men han har efterhånden også fået ro på sit privatliv og har nu været kæreste med den spanske model Georgina Rodriguez i tre år. Ronaldo havde i forvejen tre børn. Men parret fik tidligere i år deres første baby sammen.

Og der er ingen tvivl om, at Georgina elsker Cristiano Ronaldo over alt på jorden. Det beviste hun tidligere i dag med et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun skrev følgende:

'Det eneste jeg elsker mere end dig - det er os.'

Forholdet til Christiano Ronaldo har imidlertid angiveligt også været et springbræt for den smukke Georgina til en karriere som model.

Inden for de sidste fem måneder har hun lagt opslag ud på Instagram, hvor hun pryder forsiden på diverse magasiner.

Den 26. maj lagde Georgina et opslag ud, hvor hun pryder forsiden af den portugisiske udgave af magasinet Women's Health. Til billedet skriver hun stolt:

'Min første forside i Portugal'.

Den 30. januar lagde Georgina også et opslag ud, hvor hun pryder forsiden af det italienske modeblad 'Grazia'.

Men kærligheden fra Georgina er angiveligt også gengældt fra Christiano Ronaldos side. Dagen efter nytårsaften lagde Georgina et opslag ud, hvor Cristiano Ronaldo kysser hende ømt.