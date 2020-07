'Sex and the City'-stjerne helt ukendelig efter 20 år

Jason Lewis er ikke til at kende 20 år efter 'Sex and the City'

De fleste fans af HBO-serien 'Sex and the City' husker også karakteren Smith Jerrod - Samantha Jones' unge boytoy.

Siden er det ikke meget, man har set til skuespilleren og modellen Jason Lewis, der stod bag rollen som den unge Smith Jerrod.

Men onsdag optrådte han som gæst i det australske morgenprogram 'The Morning Show' på Channel Seven, og den nu 49-årige skuespiller var næsten ikke til at kende. Det skriver Daily Mail Australia.

I 'Sex and the City' fremstår hans karakter Smith Jerrod med mellemlange, lyse lokker og et barberet ansigt. Men i dag har håret både ændret farve, længde og hårgrænse. Og måske som den største forskel fra sit 20 år yngre jeg har Jason Lewis tillagt sig et massivt overskæg.

Se ham optræde på 'The Morning Show' her.

På sin Instagramprofil, hvor den 49-årige skuespiller har over 75.000 følgere, er det ikke mange billeder, Jason Lewis deler af sig selv.

I januar viste han dog billeder frem af sig selv og kæresten Liz Godwin, som han senere på det sociale medie har afsløret sin forlovelse med. Her har han dog endnu ikke fået anlagt helt så meget skæg, som han onsdag kunne vise frem i det australske morgenprogram.

Jason Lewis var inviteret med i programmet til en snak med værterne Larry Emdur og Kylie Gillies om, hvorfor serien 'Sex and the City' stadig er populær den dag i dag.

Jason Lewis i februar 2020. Siden har han dog tillagt sig et endnu mere ukendeligt look, som han i denne uge viste frem i det australske morgenprogram The Morning Show. Foto: David Buchan/WWD/Shutterstock

- Jeg tror, det ligger i titlen, 'Sex', lød buddet fra Jason Lewis.

- Ethvert godt manuskript taler om noget, vi alle oplever, og det var de (på serien, red.) så gode til, mens de holdt det sjovt, underholdende og sensationelt, sagde den 49-årige skuespiller videre.

I programmet fortæller han også om den for 'Sex and the City'-fans ikoniske scene, hvor han smider tøjet foran et live-publikum og sin kæreste i serien, Samantha Jones (spillet af Kim Cattrall).

- Der var mange takes og mange mennesker. Det var en god øvelse i at vænne sig til sin naturlige tilstand, griner Jason Lewis til Australiens morgen-tv-seere.