Sexarbejdere raser mod Disney-stjerne: Snyder på pornoside

Det er ikke blevet modtaget med stor begejstring fra andre sexarbejdere, at Bella Thorne er begyndt at sende indhold ud på platformen OnlyFans

Der er ingen tvivl om, at det gav genlyd i sexarbejder-verdenen, da den tidligere Disney-stjerne Bella Thorne annoncerede på Instagram, at hun havde oprettet en profil på platformen OnlyFans.

Konceptet på siden er meget enkelt. Her betaler man nogle penge for at følge en person, der deler ud af billeder af ofte seksuel karakter, som man så kan købe for at se.

På en enkelt dag lykkedes det Bella Thorne at få hele en million dollars svarende til omkring 6,2 millioner danske kroner.

En uge senere var det tal på to millioner dollars, og det var der altså en hel del sexarbejdere, der var mere end almindeligt utilfredse med.

Se også: Tjente 12 millioner på en uge

Det skriver Vulture, der har gennemgået sagen.

Mange af kvinderne, der arbejder på OnlyFans uden at være gigantiske kendisser, blev nemlig bekymrede for, at tendensen med store stjerner på platformen ødelægger deres mulighed for at tjene de penge, de har brug for til at overleve.

Bella har tidligere fortalt, at hun har instrueret en pornofilm til PornHub. Filmen endte med at vinde en pris. Foto: Ritzau Scanpix

Langt højere priser

Prisen for at være subscriber på Bella Thornes side var nemlig væsentlig højere end på de 'normale' kvinders.

Hele fællesskabet omkring OnlyFans gik da også helt amok, da det kom frem, at Bella Thorne, der ellers havde skrevet, at der ikke ville være nøgenhed på hendes profil, tog hele 200 dollars for et nøgenbillede.

Det viste sig dog i flere tweets, at der ikke var tale om et nøgenbillede, men de mange penge, der var blevet givet for det, kom til at påvirke alle dem, der tjener penge på siden.

Se også: Berømte tvillinger: Nu har de født

Smadrer systemet

Nu kan man nemlig ikke give så mange penge som tidligere, fordi firmaet skal have betalt Bella Thorne de mange millioner, hun allerede har tjent.

Fra ikke at have haft en begrænsning, kan man nu kun få 50 dollars for et opslag, der kan kun gives 100 dollars i drikkepenge, og der går 30 dage før, at man kan få udbetalt sine penge.

Det bekræfter OnlyFans over for Vulture.

'De her grænser er til for at hjælpe med, at folk ikke overforbruger og for at vores brugere kan blive ved at bruge siden trygt', lød det.

De vil angiveligt blive ved at vurdere grænserne for pengene.