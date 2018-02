Sexbombe: Jeg elsker mine nye bryster

- Jeg elsker dem, og jeg fik dem for mig selv, ikke for nogen anden. De har forandret mit liv, siger über-sexbomben Amber Turner.

Og hvad er så det, der sådan har været godt for hende?

Jo, brysterne, selvfølgelig. Den 24-årige reality-deltager i serien 'The Only Way is Essex' - populært kaldet TOWIE - var under kniven kort før jul og fik brystpartiet forstørret til en 34D fra en 34B.

- Jeg føler mig 100 procent mere selvsikker nu, siger hun, men tilføjer til The Sun, at den nye fremtræden nu ikke har betydet ekstra opmærksomhed fra fyrene.

- Jeg har det bare bedre med mig selv.

- Jeg havde lidt babser før, men jeg følte mig ikke tilpas med dem. Det ene bryst var også mindre end det andet. Jeg ville have, at de skulle være samme størrelse, siger blondinen, der fejrer sin nyvundne glæde over livet på fornuftigste vis - nemlig ved at lægge nye billeder på Instagram.

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R amber (@amberturnerx) den 26. Feb, 2018 kl. 10.52 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 18. Feb, 2018 kl. 11.07 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 13. Feb, 2018 kl. 1.08 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 13. Feb, 2018 kl. 11.18 PST

Wauv!

De ældre billeder er nu heller ikke at kimse ad.

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 7. Feb, 2018 kl. 11.52 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 2. Feb, 2018 kl. 12.13 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 1. Feb, 2018 kl. 11.48 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 26. Jan, 2018 kl. 10.42 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 11. Jan, 2018 kl. 10.06 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 4. Jan, 2018 kl. 10.17 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 12. Nov, 2017 kl. 7.42 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 6. Nov, 2017 kl. 10.35 PST

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 7. Sep, 2017 kl. 10.26 PDT

Et opslag delt af A M B E R T U R N E R (@amberturnerx) den 17. Sep, 2017 kl. 8.00 PDT

Amber Turner kom med i TOWIE i sæson 20 sidste år. Hun er også med i sæson 21.

Hun skabte hurtigt overskrifter ved at være sin kæreste gennem fire år, Jamie Reed, utro med Dan Edgar under optagelserne på Tenerife af en sær-udgave af showet.

Det kostede det forhold. Siden er hun også blevet fyret af Dan Edgar, som ikke har været videre imponeret over, hvordan hun opførte sig, siden hun kom med i serien.

UPS! Er I der? Foto: All Over Press

Pæn høj slidse. Foto: All Over Press

Hvem siger sexbombe? Foto: All Over Press

Også nydelig bagfra. Foto: All Over Press

Det må have været slemt, hvis man frivilligt vælger at droppe sådan en skønhed.