Sexbombe røg ud på røv og albuer

I december fik 22-årige en rolle som stripdanser i den uendelige britiske soap-serie 'Coronation Street'.

Ikke svært at se, hvad der tiltrak producenterne af serien.

Et opslag delt af B e t h M o r g a n (@xbethmorganx) den 1. Feb, 2018 kl. 3.50 PST

Men deltagelsen blev kortvarig for sexbomben.

Hun er allerede fyret igen.

Producenterne, tv-selskabet ITV, beskyldte hende for at røbe handling i historien ved at sætte et billede af sig selv på de sociale medier, hvor hun også skrev, at hun 'filmer i Corrig'.

Det var det hele. Hvor meget, det afslørede, skal man vist være paranoid tv-boss for at forstå.

Beth Morgan var først temmelig oprørt over fyringen, da hun fik besked om den på ferie i Spanien.

Men hun er tilsyneladende kommet sig over det. Sammen med en række bikini-billeder fra solen (se oven over)i det spanske skrev hun også:

'Foretrækker dette for ethvert job'.

Ta' den ITV.

Ser man nedenstående billeder, kan man ikke undgå at få tanken, at det er værst for selskabet.

Et opslag delt af B e t h M o r g a n (@xbethmorganx) den 4. Jan, 2018 kl. 8.35 PST

Et opslag delt af B e t h M o r g a n (@xbethmorganx) den 11. Dec, 2017 kl. 12.35 PST