Sexbombe til høje flotte fyre - men også til damer

Katie Salmon fra 'Love Island' holder sig ikke tilbage for noget

Hun er bare 22 år somre, født i Liverpool - og så er hun både til mænd og damer.

Katie Salmon er navnet, og hun gjorde første gang opmærksom på sig selv for alvor, da hun deltog i 2016-udgaven af 'Love Island', hvor hun - trods omringet af fyre - ikke veg tilbage for at dele mundvand med en deltager af samme køn, Sophie Gradon.

Siden har hun formået at skabe sig næsten en kvart million fans på Instagram, og med udbuddet af billeder på det sociale medie er det måske ikke så vanskeligt at forstå hvorfor.

Se også: Pivfrække Amanda: Sexbomben fra Las Vegas

Kort og godt en sexet sag, som vi med glæde prænsentere i nogle typiske billeder herunder fra hendes opslag.

Tøj er ingen prioritet på Ibiza. Privatfoto

Det hedder sig, at hun foretrækker høje, mørke fyre, der ser godt ud, gerne langhårede med tatoveringer, der også godt må demonstrere en form for arrogance.

Se også: Eksotisk danser med fyld til gården og gaden

Men samtidig tilføjer hun, at hun da bestemt også nyder opmærksomhed fra kvinder.

Privatfoto

Privatfoto

Privatfoto

Se også: Frodig model: Hvis du har det så vis det

De nyeste billeder er taget fra en ferie på Ibiza, og det er bestemt ikke tøj, hun mest benytter sig af.

Faktisk skriver hun selv: 'Stedet, hvor tøj ikke eksisterer i mit liv'.

Det fik naturligvis følgerne til at gå amok:

'Wauvvv, vanvittigt', skriver én.

'Den røv', meddeler en anden.

'Dræb det', hedder det fra en tredje.