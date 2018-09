Sexbombe viser sig frem - uden en trevl på kroppen

Marnie Simpson er bestemt ikke bange for at vise hud

Reality-baben Marnie Simpson, der er mest kendt for sin medvirken i det britiske reality-hit 'Geordie Shore' og 'Ex On The Beach', er ikke bleg for at vise hud.

Faktisk slet ikke.

På et nyt billede på den labre reality-stjernes Instagram-profil slanger hun sig - uden en trevl på kroppen vel at mærke - ved poolen og får lidt sol på den velproportionerede krop.

'Jeg elsker nøgenhed', skriver hovedpersonen selv til det afslørende billede.

I love the nakedness A post shared by (@marnieofficial) on Aug 31, 2018 at 9:52am PDT

Billedet har fået hendes fans til at gå amok i kommentarfeltet.

'Du er fandens hot og sexet, Marnie', skriver en fan.

'Din hud ligner guld', lyder det fra en anden, mens en tredje fortsætter.

'Jeg ville elske at gøre dig selskab en dag'.

Billedet er dog langt fra endestående. Marnie Simpson har nærmest gjort det til en sport at vise sig letpåklædt frem på sin Instagram-profil, og hendes fans elsker det! Forståeligt nok...

Just call me Evie A post shared by (@marnieofficial) on Aug 10, 2018 at 10:44am PDT

Chess anyone? A post shared by (@marnieofficial) on Jul 24, 2018 at 4:46am PDT

Blonde A post shared by (@marnieofficial) on Aug 9, 2018 at 7:02am PDT

الحب هو المفتاح A post shared by (@marnieofficial) on Aug 4, 2018 at 11:46am PDT

A post shared by (@marnieofficial) on Aug 3, 2018 at 3:57am PDT

A post shared by (@marnieofficial) on Jul 25, 2018 at 2:53am PDT

Swimsuit - @missyempire #missyempire A post shared by (@marnieofficial) on Jul 24, 2018 at 8:31am PDT

Færdig i huset

I marts 2018 meddelte Marnie Simpson, at hun forlod 'Geordie Shore' efter 11 sæsoner, og at hun ikke havde planer om at vende tilbage til den populære serie.

'Til alle, der bliver ved med at spørge, så har jeg forladt 'Geordie Shore' permanent. Det var bare på tide at komme videre. Det var bare ikke det samme mere, når mange af de gamle deltagere har forladt huset, og derfor har jeg besluttet at stoppe. Det har været fem vilde år, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik chancen for at gøre det', lød det fra Marnie Simpson i en kommentar på hendes Twitter-profil.

Marnie Simpson har gennemgået en markant udvikling de seneste år rent udseendemæssigt, mens hun har været en del af 'Geordie Shore'.

I et interview med Closer Magazine har hun ærligt fortalt om, at udviklingen ikke blot skyldes tidens tand, men at hun har haft et overforbrug af plastikkirurgi, og at hun fortryder det.

- Jeg ved, at jeg er gået for vidt med mine læber og fedtsugning. Jeg følte, at jeg havde været med i en trafikulykke efterfølgende. Jeg havde alle mulige buler. Jeg tænkte: 'Hvorfor har jeg gjort det her'. Jeg har ødelagt mit ansigt, lyder det fra Marnie Simpson i interviewet.

Selvom hun anerkender, at plastikkirurgien har haft sine konsekvenser, så planlægger hun alligevel at få lavet flere indgreb.

- Jeg finder altid noget, der er galt med mig, og det fjerner al min vilje i forhold til ikke at få lavet flere operationer. Jeg har fået alt min filler i læberne ud, men jeg vil gerne have lavet min hage, for at få et mere markeret look, selvom jeg ikke vil ende som en robot og ødelægge mit udseende endnu mere.