Sexede Danielle elsker at smide tøjet

Hun har været Side 3-pige i The Sun adskillige gange, været forside-model i adskillige mandeblade - og nu har hun så æren af at være dagens babe på eb.dk.

Så når man næsten ikke højere.

Navnet er Danielle Sharp, en britisk glamour-model, der ikke på nogen måde er genert over at skulle vise sine ypperlige former frem for alverden.

Se et udpluk her.

Badekarret skal også passes. Privatfoto

Og dog er der ikke noget påtaget og anmasende over hende. Hun foretrækker at holde sit privatliv... øh, privat.

Ingen rygter om et udsvævende liv på den Røde Løber, ingen fuldemands-skandaler - og intet om eventuelle kærester.

Privatfoto

Numsen i vejret. Privatfoto

Danielle er 26 år og født i Grimsby i Lincolnshire og fik en uddannelse i mode-administration fra University of Central Lancashire.

Model-tilværelsen startede i 2011, da hun - 'fordi jeg manglede et job og ingen penge havde ' - kom i kontakt med et modelbureau.

Samme år blev hun kåret som Englands mest sexede studerende af magasinet Loaded.

Så kigggede hun sig aldrig tilbage. Vi takker.

