Sexede Kady garanti for vildt reality-show

Man kan ikke sige, at den 23-årige reality-bimbo fra det britiske 'Love Island' for alt i verden forsøger at undgå konflikter.

Da 23-årige Kady McDermott var med i programmet i 2016, måtte hun låses inde i et værelse efter et eksplosivt skænderi med sin kæreste på kærligheds-øen, Scott Thomas.

De blev dog forsonet igen og endte på trediepladsen i det års 'Love Island'.

Efter sæsonen flyttede de også sammen, men det holdt ikke, og nu er de for alvor gået fra hinanden.

- Jeg hader ham ikke, men jeg tror ikke på, at eks'er kan være venner, siger hun om muligheden for, at de kunne blive venner.

For ligesom at understrege sin pointe, har hun fortsat blokeret Scott Thomas fra sine profiler på sociale medier.

Hvem, der til gengæld ikke er blokeret, er hendes nye kæreste, Myles Barnett, som hun har optaget en enkelt scene i 'The Only way is Essex' sammen med. Det rygtes samtidig, at hun vil indtræde permanent i showet.

Det skal nok blive interessant. Myles er blevet lidt af en hade-figur i TOWIE for sit vilde temperament, og de andre deltagere er ikkke imponeret.

'Du dater kun Kady, fordi hun har over en million fans på Twitter', fik han således at vide af sin 'fjende', Chris Clark.

Der er lagt i kakkelovnen til et tv-drama.

Privatfoto

Privatfoto

Kady McDermott er fra Stevenage, Hertfordshire, og har siden 'Love Island' skabt sin egen kollektion af skønhedsprodukter, 'By Kady', som hun påstår er '100 procent fri for dyr'.

Hun er også en fanatisk fitness-dyrker og har lanceret 'Bikini Plan' med råd til gode træningsprogrammer.

Driftig dame.

