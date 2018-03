Sexede Kelly: Jeg ser bedre ud end længe

Det kører som smurt i olie for tiden for skamløst sexede Kelly Brook.

Fans elsker hendes formidable kurver - og hvad måske vigtigere er, det gør kæresten, Jeremy Parisi, også.

- Jeg føler, jeg ser bedre ud end længe, og jeg siger til min kæreste: Gudskelov, alt det løb har betalt sig.

Jeg lægger egentlig ikke mærke til forskellen, men det gør han. Han slæber mig ud at løbe hele tiden, og han er virkelig god til at motivere mig. Men sådan en dejlig eftermiddag på stranden i en bikini, så synes jeg, jeg ikke ser så værst ud for en pige tæt på de 40 at være', siger hun til Now magazine.

Det må man vist give hende ret i.

Ikke underliogt, atv hun har fået tilnavnet 'Kents Sophia Loren'.

Kelly befinder sig for tiden i ferie-paradiset Phuket i Thailand. At dømme efter billederne i linket oven over er kæresten ikke med på turen. Men det er til gengæld den israelske veninde Hofit Golan, og de to damer sørger bestemt for at vække opsigt, når de spankuler på stranden i deres seværdige badetøj.

