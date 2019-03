Sexet akrobat afslører: Derfor er jeg så fleksibel

Kelly Sabels nyeste video er gået viralt. Se den her:

Den 22-årige, tyske akrobat, Kelly Saabel, er gået viralt med sin seneste video, hvor hun iklædt noget, der ligner et Pocahontas-kostume giver prøver på sin fleksibilitet på en parkeringsplads.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Den sexede akrobat, der også er cirkusartist, har for nyligt fortalt, at hun mener at være født mere fleksibel end andre.

- Jeg blev født mere fleksibel end andre børn så for mig har det været meget lettere, men det kræver stadigvæk meget træning at nå til dette niveau af fleksibilitet, fortæller hun.

Som cirkusartist laver hun en akrobatisk opvisning, hvor hun er klædt ud som en nisse og skyder med bue og pil ved hjælp af hendes fødder.

Kelly, der går under navnet 'Rubber Girl' (gummi-pige), fordi hun er så fleksibel, begyndte til akrobatik i en alder af otte år og startede til yoga, da hun var 20.

- Jeg tror, at årsagen til min fleksible krop er daglig træning og udstrækning, og at jeg er meget tålmodig, fordi det tager tid, fortæller hun.