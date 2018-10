Sexet bedstemor smidt af instagram på grund af nøgenbillede: Se det her

Den 48-årige australske bedstemor Gina Stewart er kendt i medierne som 'verdens mest sexede bedstemor', fordi hun tidligere i år i Australien kom i finalen i skønhedskonkurrencen 'Maxim Finest Australia', hvor hun konkurrerede med kvinder helt ned i 18-års-alderen. Den sexede bedstemor er selvfølgelig også kendt for sin instagram-profil med hele 107.000 følgere, hvor hun jævnligt lægger sexede billeder ud af sig selv i meget nedringede outfits.

Men da Gina Stewart for ganske nylig lagde et nøgenbillede ud på Instagram af sig selv, hvor hun sidder splitternøgen i en stol, mens hendes lange lyse hår dækker hendes brystvorter, blev det for meget for Instagram, der straks fjernede billedet.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, Daily Mail Australia, news.com.au, og La Vanguardia

Gina har lagt nøjagtigt det samme billede ud på sin twitter-profil. Men billedet er åbenbart ikke for frækt til Twitter.

Til billedet skrev Gina:

'Dita von Tease skrev engang: Glamour handler ikke om alder, form eller størrelse. Du behøver ikke at være smuk for at have det. Enhver kan skabe det'.

Den australske Gina Stewart, der er mor til fire børn og har et barnebarn på et år, har til Daily Mail Australia udtrykt, at hun er meget skuffet over Instagrams beslutning om at fjerne hendes nøgenbillede.

- Ja. Instagram fjernede billedet, fordi de mente, at det ikke overholdt deres regelsæt. Men i reglerne står der, at det er forbudt at vise brystvorter, og jeg viser ikke brystvorter på billedet. Så jeg har bedt Instagram om at lægge billedet op på min side igen. Der er kun tale om et nøgenbillede af mig taget fra siden. Og mit hår dækker min krop, fortæller Gina om billedet, hvor det er tydeligt, at hendes lange lyse hår i hvert fald dækker hendes brystvorter.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Gina Stewart har tidligere overfor Daily Mail Australia talt om, hvorfor det er lykkedes for hende at ældes med ynde.

- Jeg har kun fået en kosmetisk operation i mit liv. Og det var, da jeg for 10 år siden fik lavet større bryster. Jeg bruger ikke botox, da jeg helst vil ældes naturligt, siger Gina og tilføjer:

- Men helt ærligt. Der er ingen hemmelighed. Jeg synes, at alle er smukke. Jeg lever ikke mit liv, som jeg gør, for at få opmærksomhed. Jeg forsøger bare at skabe en forskel og at inspirere andre kvinder.