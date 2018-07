Sexet model fortrød: Ud med silikonen

Siden er karrieren for smukke Aubrey Evans for alvor kommet i omdrejninger

Kildevands-produktet 138 Water har det med at hyre hotte modeller til at lave reklame-fotos for varerne.

LA-modellen Aubrey Evans er bestemt ingen undtagelse. Hun klædte sig i næsten ingenting, og så var hun ellers klar foran fotografen.

Det kom der disse yndige 'skud' ud af.

Et opslag delt af Aubrey Evans (@theaubreyevans) den 19. Jul, 2018 kl. 10.44 PDT

Modellen fik brysterne silikone-pumpet i 2014 i håb om, at det kunne sætte gang i karrieren for alvor.

Der gik dog ikke længe, før hun havde fortrudt. Allerede året efter fik hun silikonen fjernet igen.

'At sige, at det udgjorde en magt-forøgelse at få mine implantater fjernet, er en vild underdrivelse. Men jeg fortryder ikke, at jeg fik dem sat i. Det var det, jeg ønskede på det tidspunkt', har hun skrevet på sin blog, skriver Daily Star.

Karrieren ser da heller ikke ud til at have lidt ved besklutningen. Den har det bedre end nogensinde.

Og de 27.000 fans på Instagram ser heller ikke ud til at have noget at klage over.

'Du er en modig pige, godt for dig', skriver én.

'Du ser smuk ud', hedder det fra en anden

Det kan man kun erklære sig enig i.

