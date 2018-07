Sexet model: Jeg er gravid

Supermodellen Kate Upton - flere gange kåret i mandeblade til verdens smukkeste kvinde - venter sig.

'Gravid i Miami', fortalte hun tidligere på de sociale medier.

Se også: Kate Upton: Sommerens hotteste babe

Og nu har hun også vist sig på Instagram med et billede, der tydeligt viser den voksende mave.

Et opslag delt af Kate Upton (@kateupton) den 14. Jul, 2018 kl. 6.19 PDT

Far til barnet er hendes mand, baseball-spilleren Justin Verlander. Parret blev gift i oktober sidste år efter at have kendt hinanden siden 2014. De blev forlovet i 2016.

Hr. og frue. Foto: All Over Press

Alt, alt for lækker: Brystbombe gør det IGEN!

Lige før brylluppet sidste år sagde Kate Upton til People magazine, at parret 'helt sikkert' ønskede børn.

- Forhåbentligt bare ikke snart, men selvfølglig... oopsies kan ske'.

Et opslag delt af Kate Upton (@kateupton) den 5. Mar, 2018 kl. 2.08 PST

Om det er uheld, eller helt bevidst, at smuksakken nu er gravid, melder historien dog intet om.

PLASK! Supermodel faldt i vandet