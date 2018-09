Sexet reality-bimbo i vild skilsmisse

Zahida Allen og Sean Pratt fra 'Ex on the Beach' er ikke gået fra hinanden i mindelighed

Hun har gjort sig kendt i Storbritannien for sin medvirken i reality-programmer som 'Ex on the Beach' og 'Geordie Shore', og 24-årige Zahida Allen har formået at holde interessen om sin person ved lige.

Så når hun og kæresten Sean Pratt, som hun mødte på 'strand'-udflugten, går fra hinanden, får den ikke for lidt i de britiske medier.

Det er heller ikke for børn, hvad de to beskylder hinanden for.

Sean Pratt fortæller således, at Zahida har været 'som cancer' i hans liv de sidste 18 måneder.

'Hun er den mest ubehagelige, manipulerende, hævngerrige og ondskabnsfulde person, jeg nogensinde har mødt i mit liv', uddyber han.

Tak skal du ha'.

Det vil Zahida selvfølgelig ikke have siddende på sig. Hun slår igen med en højre direkte til kæben.

- Sean er en bølle. Han var besidderisk, kontrollerende og manipulerende i hele vores forhold. Han gjorde slemme ting mod mig, og han gjorde det meget.

- Men der er ingen grund til at gøre vores forhold til en offentlig affære. Jeg lader ham gå videre med sit liv, og han skulle også lade mig gå videre med mit.

Før reality-verdenen var Zahida Allen en tid bartender på en natklub i Newcastle. Hun har også deltaget i flere skønheds-konkurrencer.

Efter at være blevet single vil rygterne vide, at hun måske returnerer til 'Geordie Shore'.

Privatfoto

