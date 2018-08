Sexet russer bokse-træner topløs

- Det er ikke alle, der bryder sig om en ung, smuk dame, der tilmed er skuespiller. Jeg har mødt megen jalousi og folk, der ikke ønsker mig at lykkes i Hollywood.

Russisk-fødte Ellen Alexander kan lidt af hvert. Som model har både været i den kroatiske udgave af Playboy og det russiske GQ magazine, men efter at have taget vejen over Storbritannien er hun nu i Amerika, hvor Hollywood har budt hende velkommen med en rolle i tv-serien 'Golddigger'.

Slut med porno - men okay med strip

Men baben har større ambitioner.

Hun vil gerne være Bond Girl på et tidspunkt.

Faktisk er der allerede rygter i den retning, men dem vil hun endnu ikke hverken be- eller afkræfte.

- Jeg har trænet kampsport, og jeg kan lide at forestille stærke kvinder, ligesom jeg har det sjovt med sexede roller. Så det vil være perfekt for mig at være Bond-babe, siger hun til net-siden News Blaze.

Indtil den eller andre roller dukker op, så sørger hun for at holde sit navn brandvarmt som sexet model.

Herunder viser hun 'talenterne' for New Love magazine, der holder til i Los Angeles.

'Du dræber det', skriver en fan begejstret.

Ellen Alexander er født i Moskva i en familie højt på gren i Rusland. Hendes mor var ingeniør og arbejdede med elektriske motorer, mens hele hendes fars side af familien har arbejdet med det russiske rumprogram siden starten af 60'erne.

Familien var velanset, og fra ung alder har hun vænnet sig til at omgås politikere, videnskabsmænd og kultur-personligheder. Det gav hende pondus og selvtillid til at søge indenfor brancher som journalistik, malerkunst, skuespil, model - og endda business-verdenen, hvilket hun har en bachelorgrad indenfor fra Moskva Universitet.

Heldigvis ser det ud til, at skuespil og model-arbejde har vundet den smukkes opmærksomhed.

- Hvor er der bedst? Amerika eller Rusland?

- Rusland er ikke bedre, men forskellig. Amerika har også mange attraktive sider, som fremmede ikke altid forstår og værdsætter fra starten. Velhavende russere kan li' at demonstrere deres rigdom, mens amerikanere helst skjuler det og ikke bryder sig om at bruge penge, med mindre det er for investeringer.

- Russiske contra amerikanske kvinder?

- Der er forskellige kvinder og mænd alle steder.Generelt vil jeg sige, at russiske kvinder er mere familie-orienterede end amerikanske. Det er næsten umuligt at finde en russisk kvinde, der ikke ønsker sig familie og børn.

- Amerikanske kvinder er mere karriere-orienterede, og jeg finder mange udmærkede mænd, der er uden partner. I Rusland kan selv en mand uden succes blive samlet op af en kvinde, der holder ham varme og plejer ham.

