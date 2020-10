Sexkrænkede i årevis – nu bliver skandalen til tv-serie

I mange år var Jimmy Savile en estimeret og beundret tv-stjerne på britiske BBC – kendt som lidt af en hygge-onkel med programmer som ’Top of the Pops’ og ’Jim’ll Fix It’.

Men få år efter hans død i 2011 kom det frem, at tv-ikonet i årtier også ’hyggede sig’ med at sexmisbruge mindreårige, hospitalspatienter og sågar lig, som han i kraft af sin tilknytning som frivillig hjælper kom i kontakt med.

Afsløringen trak store overskrifter, og BBC kom under voldsomme anklager for at have fortiet viden om stjernens overgreb og for at have undladt at gribe ind mod hans massive sex-krænkelser på grund af en kultur af frygt.

Men nu tager tv-stationen tyren ved hornene. BBC oplyser nemlig, at man planlægger at lave en min-serie om den skandaliserede vært. Titlen bliver ’The Reckoning’ – ’Afregningen’

'Nødvendig'

Ifølge executive producer Jeff Pope er det ’en nødvendig historie at fortælle’.

– Vi bliver nødt til at forstå, hvorfor en mand som Jimmy Savile i så mange år syntes at have været immun overfor almindelig kontrol og politi-efterforskning, siger han videre.

BBC’s dramachef, Piers Wenger siger, at hensigten med serien er, at give Jimmy Saviles ofre en stemme.

– Vi vil samarbejde med hans ofre for at sikre, at deres historier bliver fortalt med følsomhed og respekt. Vi vil også samarbejde med institutioner, som Jimmy Savile var tilknyttet, og undersøge under hvilke omstændigheder, hans forbrydelser fandt sted, siger han videre og tilføjer:

Vi skal lære

– Drama har evnen til at skildre svære virkelige hændelser og skildre, hvilke konsekvenser de har haft for ofrene. Derved kan vi forhåbentlig lære noget og undgå, at lignende sker igen.

Manuskriptet til serien skrives af Neil McKay, der blandt andet står bag den prisvindende miniserie om virkelighedens massemorderpar, Fred og Rose West. Der er endnu ikke sat navn på seriens medvirkende.