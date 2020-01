Sexsag mod Kevin Spacey afvises

Endnu en sag mod Hollywood-stjernen Kevin Spacey om seksuel forulempelse er faldet til jorden.

Den første sag blev frafaldet i sommeren 2019 , mens den seneste netop er blevet lagt ned. Det skriver New York Post, Page Six.

En anonym massør beskyldte Kevin Spacey for at have befamlet hans genitalier. Foto: AP

I den seneste sag, som både forsvarer og anklager er blevet enige om dels at lade afvise ved domstolen, dels at den ikke kan rejses igen, var Kevin Spacey anklaget for at have forulempet en anonym massør, men da denne døde tidligere i år, opstod der et problem.

Massøren indgav søgsmål mod Spacey som 'NN' eller John Doe, som man siger i USA. Han anklagede Spacey for under indspilningerne af 'The American Beauty' i Malibu at have befamlet hans genitalier, mens skuespilleren selv modtog massage. Spacey skulle også have forsøgt at kysse massøren.

Da massøren, som påstod sig forulempet, døde, tillod anklagemyndigheden ifølge Hollywood Reporter, at mandens søn kunne gennemføre sin fars sagsanlæg. Men det begyndte helt åbenlyst at blive op ad bakke mht. at kunne vinde denne påståede overgrebssag.

Derfor er advokater fra begge sider blevet enige om, at sagen skal afvises ved domstolen og ligeledes, at sagen er 'død' for evigt.

Aftalevilkårerne mellem parterne - altså Spacey og sønnen af den massør, som døde i september - er endnu ikke gjort offentlige, idet de ikke er underskrevet af domstolen.

Godt et dusin mænd har beskyldt Kevin Spacey, som egentlig er døbt Kevin Fowler, for seksuelle overgreb.

Disse sager venter fortsat på en afgørelse.

