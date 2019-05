Sexscenerne var mega akavede: Det var der en helt personlig grund til

Emilia Clarke vil for alt i verden undgå at filme en sexscene, imens hendes bror er til stede

Skuespillere må finde sig i lidt af hvert.

Men for Emilia Clarke, som spiller Daenerys Targaryen i HBO's hitserie 'Game of Thrones', blev det en smule akavet, da hun skulle til at filme en af seriens mange sexscener.

Hendes lillebror arbejder nemlig som kameramand på settet.

Det fortæller den britiske skuespillerinde i et interview med Jimmy Kimmel.

Emilia Clarke og Khal Drogo (Jason Momoa, red). Foto: HBO

Emilia Clarke har egentligt intet problem med nøgenhed på film- og tv, når historien altså kræver det. Men når et familiemedlem også arbejder på settet, kan det hele blive for meget for den 157 centimeter høje skuespiller.

- Det kan blive meget akavet at filme sexscener. Jeg prøver på, at få min bror ud af rummet.

- Men nogle gange siger min bror til mig, at han lige ville komme forbi, men jeg siger 'Nej, det er fint. Bare bliv her', fortæller Emilia Clarke til den amerikanske talkshowvært Jimmy Kimmel.

Emilia Clarke har sidenhen tjent kassen i sin rolle som Khalesi. Foto: AP/Helen Sloan

Forrige afsnit bød også på en kontroversiel sexscene, hvor unge Maisie Williams på 22 år, der spiller Arya, dyrkede hed elskov med Joe Dempsie, der spiller Gendry. Han er i øvrigt privat 31 år gammel.

Den ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' er netop aktuel på HBO Nordic.

Heldigvis rummer sidste sæson flere afsnit, som er over en time lange.