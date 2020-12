Sidste desperate forsøg: Kæmper for dødsdømt

Få timer før den dødsdømte Brandon Bernard skal henrettes, forsøger Kim Kardashian sig med et sidste opråb, før det er for sent

Trump-administrationen har på vej ud ad døren planlagt fem henrettelser, før Joe Biden tager over.

Første på henretnings-listen er Brandon Bernard, der er dømt til døden for sin rolle i drabet på et ægtepar, da han var 18 år. Henrettelsen er planlagt til torsdag i Terre Haute, Indiana.

Det skriver BBC og News Sky.

Tilbage i 1999 bortførte og røvede han og fire andre teenagere et ægtepar på vej i kirke. Parret blev efterfølgende fundet dræbt i en udbrændt bil. Bernard stak ild til bilen, men formentlig efter parret døde forinden af skud fra Christopher Vialva, der blev henrettet i september.

Adskillige gange har realitystjernen Kim Kardashian talt imod henrettelsen, og på dagen kommer der endnu et opråb.

Her kommer hun med flere argumenter, som at Brandon var 18 år på tidspunktet, at han ikke var den, der slog dem ihjel, og at han har tilbragt 22 år i fængsel, hvor han har opført sig eksemplarisk.

Kim Kardashian har i de seneste timer talt ned til henrettelsen, der ifølge hende finder sted til midnat dansk tid.

'Jeg har grædt hele morgenen. Brandon Bernard bliver henrettet om seks timer,' skrev hun tidligere i dag.

'Brandon Bernard bliver henrettet om fem timer, og alt jeg kan tænke på er hans familie og børn, og hvordan de kommer til at føle, når deres elskede er væk,' skrev hun en time senere.

Det seneste nye er ifølge realitystjernen, at appellen er blevet afvist, og henrettelsen derfor ser ud til at finde sted efter planen. Brandon Bernard har derfor kun lidt mere end to timer tilbage, før han ikke længere er i live.

Nævninge har fortrudt

Udover Kardashian er der mange flere, der ønsker at få Brandons dødsdom omgjort.

'Efter at have set Brandon blev voksen, ydmyg og angerfuld - og fuldt i stand til at begå sig fredeligt i fængslet, hvordan kan vi sige, at han er blandt dem, der skal henrettes?' spørger skuespiller Angela Moore.

Ligeså har fem ud af ni nævninge ændret opfattelse - og har siden opfordret Trump til at ændre dommen.

Den nu 40-årige Brandon Bernard vil være den 13. henrettede føderale fange siden juli, hvor Donald Trump endte den 17-årige pause fra føderale henrettelser.

