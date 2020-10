Sikrer navneændring: - Fuld af lort som dig

John Oliver har lovet at komme til snorklipning, når rensningsanlæg opkaldes efter ham

Med et overvældende flertal har lokalpolitikerne i Danbury, Connecticut valgt at opkalde det lokale rensningsanlæg efter talk show-vært og komiker John Oliver.

Navnet 'John Oliver Memorial Sewer Plant' blev vedtaget med 18 stemmer for og kun en enkelt imod.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Årsagen til navneændringen skal findes tilbage i august, hvor komikeren sendte en ordentlig bredside af sted mod byen i sit populære HBO-show.

Det fik borgmester Mark Boughton til at svare igen med navneændringen.

- Hvorfor det? Fordi anlægget er fuld af lort. Præcis ligesom dig, John, lød det dengang fra borgmesteren i en video på Facebook, du kan se øverst her i artiklen.

John Oliver lod sig dog ikke skræmme og tilbød at donere 55.000 dollar til velgørenhedsorganisationer i Danbury, hvis borgmester Boughton gjorde alvor af sine trusler.

Komiker og talk show-vært John Oliver får nu et rensningsanlæg opkaldt efter sig, efter han sendte en bredsise af sted mod byen Danbury i 'Last Week Tonight with John Oliver' på HBO. Foto: HBO via AP

Efter det overbevisende afstemningsresultat fortalte Mark Boughton, at den lovede donation samtidig havde sat gang i den lokale interesse, og der er nu indsamlet et par hundrede tusinde dollar til fattige familier. For 500 donerede dollar vil borgmesteren også tilbyde rundvisninger på rensningsanlægget.

For en donation på 500 dollar vil borgmester Mark Boughton tilbyde rundvisninger på rensningsanlægget. Foto: Bill Sikes/AP

- Jeg vil til enhver tid opkalde et rensningsanlæg efter en populær komiker, hvis det betyder, at jeg kan sætte mad på folks borde til Thanksgiving, siger borgmesteren.

John Oliver skulle have lovet at levere anlæggets nye skilt samt dukke op til snorklipningen, når Danbury fremover renser lortevand i komikerens navn.