Sinatra's guld-lokum til salg

Drømmer du om at sidde på et lokums-bræt af det pureste guld?

Så er chancen her nu. Den afdøde entertainer og sanger Frank Sinatra's marmor-toilet er nemlig kommet på auktion hos S&S Auction i Swedesboro. Auktionshuset har købt en lang række effekter og ejendele, som befandt sig i berømthedens suite på Golden Nugget Casino i Atlantic City.

Ikke blot Sinatra - men også en række af hans kendte venner - har givetvis siddet på det fornemme toilet, som skønnes at have kostet omkring 180.000 kroner, da det blev indkøbt som nyt.

Sinatra brugte suiten i 1980-erne, og en del af effekterne kan faktisk købes for et par tusinde kroner. Andre ejendele, som et sjældent standur , forventes at blive solgt for flere hundrede tusinde kroner.

Auktionen finder sted på søndag.