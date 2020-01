Verdensstjernen Rihanna er blevet single igen.

Det beretter flere medier her under Daily Mail, der citerer US Weekly for historien.

Diamantsangerinden har de seneste tre år dannet par med Hassan Jameel, men det er altså slut nu.

Hassan Jameel er saudiarabisk forretningsmand.

Robyn Rihanna Fenty er født på Barbados i 1988, og hun er altså født samme år som Hassan Jameel.

Hun er især blevet kendt på sangen Diamonds. Hun har flere gange optrådt i Danmark. Blandt andet i 2016, hvor Ekstra Bladets Thomas Treo anmeldte koncerten. Den anmeldelse kan du læse her.

