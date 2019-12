Sir Elton John og 1000 andre fik lækket deres adresser

Musiker sir Elton John og en lang række andre fremtrædende personer har kortvarigt fået lækket deres adresser ved en fejl.

Det skriver det britiske medie BBC.

Lækket skete i forbindelse med de britiske New Year's Honours, hvor en stribe udvalgte personer hædres sidst på året.

Mere end 1000 adresser fremgik af et dokument på den britiske regerings hjemmeside over de personer, der hædres.

Ud over adresser på kendte kulturpersonligheder var der blandt andet også adresser på politikere og politifolk, skriver BBC.

Den britiske regering har bekræftet og undskyldt lækket.

- En udgave af New Year's Honours 2020-listen, der indeholdt folks adresser, blev udgivet ved en fejl. Informationen blev fjernet så hurtigt som muligt, siger en talsmand fra regeringen til BBC.

Sir Elton John blev slået til ridder i 1998. Han bliver nu medlem af Æresriddernes Orden for sit bidrag til musikken.

De to filminstruktører Sam Mendes og Steve McQueen, der begge har modtaget en Oscar, bliver i år slået til ridder.

Sam Mendes blev i 2000 tildelt en Oscar for filmen 'American Beauty', mens Steve McQueen i 2014 fik en Oscar for '12 Years a Slave'. McQueen blev den første sorte instruktør til at modtage en Oscar, skriver BBC.

Den australske sanger og skuespiller Olivia Newton-John, der er født i Storbritannien, modtager den fornemme titel dame. Hun er formentlig bedst kendt for sin rolle i filmen 'Grease' fra 1978.