Sjældent syn: Deler billede med 26-årig kæreste

Popdronningen Madonna fejrede i weekenden thanksgiving sammen med sin kæreste, den 26-årige koreograf, Ahlamalik Williams.

Den hyggelige aften med kæresten har den 62-årige popdronning dokumenteret ved at dele en lang række billeder på sin Instagram-profil, hvor hun og Williams hygger sig til den helt store guldmedalje.

'Jeg siger stadig tak', skriver Madonna til billederne, der har fået stor opmærksomhed hos popdronningens følgere. Madonna plejer nemlig ikke at dele billeder af kæresten.

'Jeg elsker dig, Madonna. Skønt med al den kærlighed', skriver en, mens en anden fortsætter:

'Kærlighed har ingen alder', skriver en anden med henvisning til aldersforskellen på 36 år imellem Williams og Madonna.

'Stor kærlighed til jer', skriver en tredje.

Tilbage i august delte Madonna ligeledes et billede af sin udkårne i anledning af sin 62 års fødselsdag, som blev fejret på Jamaica. Her gik flere kritikere til tasterne og udtrykte forargelse over, at Madonnas kæreste kun er tre år ældre end Madonnas ældste datter, Lourdes, der er 23 år.

Tilbage i december 2019 bekræftede Williams' far, Drue Williams, Madonna og sønnens forhold over for TMZ. Her fortalte han samtidig, at de to havde datet i mere end et år.

- Kærlighed har ingen alder, sagde Drue Williams i den forbindelse.

- Min søn lever et skønt liv, sagde han videre.

Madonna og Ahlamalik Williams mødte hinanden for første gang i 2015, da han var til audition for at blive danser på hendes Rebel Heart Tour, men rygterne om, at de havde en romantisk relation så først dagens lys i september 2019. Her blev parret set sammen efter en af Madonnas koncerter i Brooklyn, New York.

Før hun dannede par med Ahlamalik, var hun gift med filminstruktør Guy Ritchie fra 2000 til 2008, mens hun fra 1985 til 1989 var gift med skuespilleren Sean Penn.

Fra sit tidligere forhold med skuespiller Carlos Leon har hun datteren Lourdes, mens hun har sønnen Rocco med Guy Ritchie. Samtidig er hun mor til tvillingerne David og Mercy, som hun har adopteret.