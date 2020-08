Skal betale svimlende beløb til ekskonen

Den 49-årige verdensstjerne Ewan McGregor kan nu endeligt sætte punktum for sin skilsmisse efter tre år - det bliver en meget dyr omgang

Den 49-årige skotske skuespiller Ewan McGregor, der har tjent masser af penge for sine roller i film som 'Trainspotting', 'Moulin Rouge' samt sin rolle som Obi-Wan Kenobi i tre Star Wars-film, har måttet grave dybt i lommerne for at blive skilt fra sin kone, 54-årige Eve Mavrakis.

Hollywood-skuespilleren skal nemlig betale halvdelen af sin formue til ekskonen, som han har været gift med siden 1995.

Det afslører retsdokumenter, som det amerikanske medie People har fået adgang til.

Parret fik i løbet af deres ægteskab fire børn sammen, 24-årige Clare, 19-årige Jamyan, 18-årige Esther og ni-årige Anouk. Ved den endelige skilsmisse, der faldt på plads torsdag i sidste uge, blev det besluttet, at Ewan McGregor og Eve Mavrakis skal have fælles forældremyndighed over deres ni-årige datter, Anouk.

Det skriver flere medier - heriblandt People og TMZ.

Ewan McGregor er her fotograferet sammen med sin ekskone, Eve Mavrakis, i 2017. Det samme år, de blev separeret. Foto: Shutterstock.

Utrolige beløb

Med henblik på den økonomiske side af skilsmissen er der tale om meget store beløb. Ewan McGregor skal betale 93.000 kroner om måneden i børnepenge. Derudover skal han oprette en fond, der skal betale for udgifterne i forbindelse med samtlige fire døtres uddannelser.

McGregor skal også betale hele 223.000 kroner om måneden til Eve Mavrakis i ægtefællebidrag.

I forbindelse med skilsmisseafgørelsen skal Eve Mavrakis også have halvdelen af den formue, Ewan McGregor har tjent ved indspilningen af diverse film og tv-serier som f.eks. den populære tv-serie 'Fargo'. Og kommende royalty-indtæger fra tidligere film og tv-serier skal også deles med eks-konen.

Som en interessant detalje kan det også nævnes, at Ewan McGregor skal betale halvdelen af den løn, han fik for sin rolle for filmen 'Christopher Robin' fra 2018, selv om han allerede blev separeret fra sin kone i 2017. Filmen gav ham en indtjening på 18 millioner kroner.

Ægteskabet mellem Ewan McGregor og Eve Mavrakis gik allerede i stykker i 2017, da det blev afsløret, at Ewan Gregor havde et hemmeligt forhold til den 13 år yngre skuespillerinde Mary Elisabeth Winstead, som han spillede overfor i tv-serien 'Fargo'. Ægteparret blev separeret i 2017, hvorefter Ewan McGregor søgte om skilsmisse i januar 2018.