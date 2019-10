Skal giftes med 39 år yngre kvinde

Kærlighed har ingen alder.

I hvert fald ikke hvis du spørger den kendte skuespiller Dennis Quaid.

Han har netop friet til sin kæreste Laura Savoie, der er 26 år og dermed 39 år yngre end stjerneskuespilleren, der er 65 år. Til daglig studerer Laura Savoie på University of Texas, hvor hun læser en ph.d.

Det skriver US Weekly.

Til mediet fortæller Quaid, at han havde planlagt frieriet i omkring en måned.

- Det skete helt spontant og var en stor overraskelse for hende, siger han og afslører, at frieriet skete på Hawaii.

- Hun var faktisk i gang med at tage en selfie af os, da jeg tog ringen ind foran hende og sagde: 'Vil du gifte dig med mig', siger han videre.

Dennis Quaid og Laura Savoie blev første gang set sammen tilbage i juni måned.

Her ses parret sammen på Hawaii. Foto: Ritzau Scanpix

Ægteskabet med Laura Savoie bliver skuespillerens fjerde. Tidligere har han blandt andre været gift med skuespiller Meg Ryan.

Fra de tidligere ægteskaber har Dennis Quaid i alt tre børn.

Sammen med ekskonen gennem 16 år, Kimerbly Buffington, har han tvillingerne Thomas Boone og Zoe Grace på ti år, mens han ligeledes har en søn på 27 år med Meg Ryan, som han var gift med i ti år.

Dennis Quaid er blandt andet kendt fra film som 'The Day After Tomorrow', 'The Parent Trap' og 'Footloose'.