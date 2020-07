Skal skilles efter 13 år

Efter 13 år som ægtefolk har den 40-årige skuespiller Jordana Brewster, der især er kendt fra 'Fast & Furious'-filmene, og hendes mand, den 48-årige filmproducer Andrew Form, valgt at lade sig skille.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt TMZ, der har fået adgang til retsdokumenterne.

- De har stor respekt for hinanden, og de bliver ved med at være dedikerede og kærlige forældre til deres to børn som et team, siger en kilde til amerikanske People i forbindelse med skilsmissen.

Datede i hemmelighed

Brewster og Form har sammen sønnen Rowan, som bliver fire år i denne måned, og sønnen Julian, der er seks år.

Parret blev gift i maj 2007 ved en privat ceremoni på Nevis Island i Det Caribiske Hav. Det skete to år efter, de havde mødt hinanden i forbindelse med optagelserne til 'The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning', som Brewster havde en rolle i, mens Form var instruktør.

- Vi begyndte med at date i hemmelighed. Vi hang ud i min trailer, for det havde været uprofessionelt ellers, fortalte Brewster i et interview med InStyle forud for bryluppet.

- Hver dag havde Andrew de her støvler på på settet, og hvis jeg lå ned i en scene, eller der var udstyr i vejen, så kiggede jeg efter hans ski. Det var trygt at vide, at han var i nærheden, sagde hun videre.

Brewster spillede Mia Toretto i 'Fast & Furious'-filmene. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

I 2005 flyttede parret sammen i Forms hjem i Hollywood Hills. På det tidspunkt havde de datet i et par måneder.

- Jeg har altid været sådan en pige, der sagde, at jeg ikke skulle flytte ind med en, inden jeg blev gift, og så gjorde jeg det bare, sagde Brewster videre i interviewet.

- Jeg er den største hykler nogensinde. Jeg havde kun datet ham i lidt mere end en måned, men jeg tog aldrig tilbage for at bo i min lejlighed.

Jordana Brewster er især kendt fra 'Fast & Furious'-filmene, hvor hun spillede Brian O'Conners (Paul Walker, red.) kone, Mia Toretto.