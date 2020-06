Skandale genopstår

En brutal video af en sort mand, der mistede livet efter en voldsom anholdelse, har ført til protester verden over.

Efter George Floyds død har hundredtusinder taget kampen op mod racisme og været ude på gaden for at demonstrere.

Andre har brugt deres platforme på sociale medier til at sprede budskabet. En af dem er den 24-årige supermodel Kendall Jenner, der flittigt har lagt billeder op på Instagram, hvor hun referer til racisme.

Nu florerer der også et billede af Kendall Jenner på sociale medier, hvor hun har hænderne i vejret og holder en plakat med følgende tekst:

-'Black Lives Matter'.

Billedet er blevet delt på flere forskellige sociale platforme, hvor flere mener, at hun selv har redigeret billedet. Det har fået Kendall Jenner til tasterne, der skriver på sin Twitter-profil, at det ikke er hende, der har redigeret det.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20 — Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020

Det har fået flere af hendes følgere til at stille spørgsmålstegn ved, hendes kamp mod racismen.

-'Vi ved godt, at du er ligeglad', skriver en følger.

-'Så du mener ikke, at sorte liv betyder noget?, skriver en anden følger.

Dertil er en gammel skandale netop blevet genoplivet.

-'Det er okay Pepsi-pige. Vi ved alle sammen, at du ikke vil demonstrere', skriver en følger på Twitter, der refererer til en reklame for Pepsi, som Kendall Jenner medvirkede i.

I reklamen går Kendall Jenner målrettet mod en betjent, under en demonstration, og giver ham en kold Pepsi dåse, hvor der efterfølgende er kærlighed i luften mellem politiet og demonstranterne.

Ved en demonstration for Georg Floyd forsøgte en demonstrant at efterligne den skandale ramte Pepsi-reklame, som Kendall Jenner medvirkede i.

I can’t believe someone actually did it. pic.twitter.com/GgNe3Ftbnr — Bravo Lima Mike (@PeaDeeKay) June 4, 2020

Reklamen nåede kun at køre i en dag, før Pepsi måtte trække den tilbage. Reklamen antydet nemlig, at Kendall Jenner stopper alt kaosset ved at stikke en betjent i Pepsi.

En talsperson fra Pepsi har fortalt til The Daily Beast, at reklamen skulle samle folk, men at det åbenbart ikke gik godt.

- Det var simpelthen en kæmpe forbier, og vi vil gerne undskylde. Vi ville ikke forsimple en seriøs problemstilling. Vi trækker reklamen tilbage og stopper kampagnen. Vi vil også gerne undskylde til Kendall Jenner, for at udsætte hende for dette.