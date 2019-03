Skateboard-legende død - blev kun 56 år

Skateboard-legenden Jake Phelps, der udover at være ganske ferm og frygtløs på et rullebræt, også udmærkede sig ved at stå spidsen for verdens bedst kendte skateboard-udgivelse 'Thrasher Magazine' er død - blot 56 år gammel. Det skriver flere amerikanske medier - blandt andet NBC og San Francisco Chronicle.

Dødsfaldet blev i går bekræftet med et mindeord på Thrashers hjemmeside, men dødsårsagen er ikke blevet oplyst.

Phelps var - udover at være chefredaktør på Thrasher Magazine - også guitarist i bandet 'Bad Shit', der turnerede både i USA og internationalt.

Thrasher Magazine er et månedligt skateboard-magasin, der er udkommet siden 1981. Det produceres i San Francisco, hvor Phelps også var bosat. Phelps stod i spidsen for magasinet i 26 år.

Thrasher Magazine i en vintageudgave fra sommeren 1981.

På magasinets hjemmeside har Tony Vitello, der er søn af bladets grundlægger, Fausto Vitello, skrevet et mindeord om Jake Phelps.

Thrasher Magazine udkommer hver måned i et oplag på 250.000 eksemplarer.

Magasinets velkendte logo er synligt på tøj overalt i det meste af verden og er blevet båret af en lang række kendisser lige fra Justin Bieber til Rihanna og Ryan Gosling.