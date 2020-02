Skilt efter 12 dage: Kommer med vild beskyldning

Det kom som noget af en overraskelse for de fleste, da det blev offentliggjort, at 'Baywatch'-stjernen Pamela Anderson og hendes tidligere kæreste filmproduceren Jon Peters i januar var blevet gift ved et hemmeligt bryllup i Malibu.

Endnu større chok var det, da 52-årige Pamela Anderson kort efter meddelte, at de allerede igen skulle skilles efter kun 12 dage som ægtefolk.

'Jeg er blevet så rørt over de mange varme hilsner omkring mit ægteskab med Jon. Vi ville være meget taknemmelige for al jeres støtte, mens vi tager noget tid væk fra hinanden for at reevaluere, hvad vi vil med livet, og hvad vi vil med hinanden. Livet er en rejse, og kærlighed er en proces. Når vi begge kender den sandhed, har vi besluttet, at vi skubber den formelle del af vores ægteskab (vielsesattesten red.), til vi begge er klar. Tak for at respektere vores privatliv', lød det i den forbindelse i en udtalelse fra Pamela Anderson.

Siden da har der været tavst fra parret. Men nu tager 74-årige Jon Peters bladet fra munden.

Det sker i et interview med Page Six, hvor han fortæller mere om, hvad der efter hans opfattelse ligger til grund for bruddet.

Her fortæller Peters blandt andet, at det var Pamela Anderson, der friede til ham over en sms-besked,

- Da hun skrev til mig, at hun gerne ville giftes, var det som en drøm, der gik i opfyldelse, selvom jeg var forlovet med en anden, siger han i interviewet og fortsætter:

- Jeg droppede alt for Pam. Hun havde regninger på omkring 200.000 dollars (1,3 millioner kroner, red.) og ikke mulighed for at betale dem, så jeg betalte dem, og det her er, hvad jeg får som tak. Der er intet fjols som et gammelt fjols, siger han.

Jon Peters er en kendt filmproducer. Han var senest med til at producere Hollywood-filmen 'A Star Is Born'.Foto: Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Over for mediet svarer Jon Peters også på påstanden om, at Pamela Anderson skulle have fundet ham for 'kontrollerende', og at hun derfor ville ud af ægteskabet

- Jeg bød hende velkommen i mit liv med åbne arme. Jeg har passet på hende i mange år. Hvis hun mener, det er for kontrollerende, at jeg betalte hendes regninger, fordi hun ikke havde nogen penge ..., siger han, uden at færdiggøre sin sætning.

Pamela Anderson selv har endnu ikke kommenteret hendes nu forhenværende mands udtalelser.

Har datet før

Parret datede for første gang for over 30 år siden, men det er kun et par måneder siden, at de igen fandt sammen.

Ægteskabet var det femte for begge parter.

Pamela Anderson har blandt andre været gift med musikeren Tommy Lee, som hun har to voksne sønner sammen med. De to var gift fra 1995-1998. Desuden var Pamela Anderson gift med Kid Rock fra 2006-2007.

Pamela Anderson sasmmen med Tommy Lee. Foto: Rex

Jon Peters var gift med skuespiller Lesley Ann Warren fra 1967-1977. Sammen har de en søn. Senere har Jon Peters blandt andre dannet par med sangerinde og skuespiller Barbra Streisand.

