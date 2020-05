Skjulte graviditet på catwalken

Gigi Hadid var allerede et par måneder henne, da hun gik catwalk i Paris i februar

I april kunne supermodellen Gigi Hadid (25) og den tidligere One Direction-stjerne Zayn Malik (27) efter massive rygter bekræfte, at de venter barn sammen.

Nu fortæller Gigi Hadid i en live-session på Instagram, som Daily Mail har refereret, at hun allerede under modeugerne i februar og marts var et par måneder henne.

I videoen svarer hun på en række kommentarer om hendes ansigt.

- Folk tror, at jeg bruger filler i mit ansigt, og at det er derfor, mit ansigt er så rundt. Men jeg har haft disse kinder, siden jeg blev født, siger hun og tilføjer, at rygterne om filler særligt tog fart omkring modeugerne i februar.

- Særligt under Fashion Month, da jeg allerede havde været gravid et par måneder, siger modellen.

Hun gik i løbet af februar og marts shows for blandt andet Marc Jacobs i New York, Burberry i London, Versace i Milano og Chanel i Paris.

Gigi Hadid på catwalken i Paris 27. februar for Isabel Marant. Foto: Jonas Gustavsson / Ritzau Scanpix

Skuffet

Det var først efter en afsløring fra den vordende mormor, Yolanda Hadid (56), at Gigi Hadid og Zayn Malik valgte at fortælle om graviditeten til et hollandsk medie.

Siden har hun fortalt i en trailer til den populære talkshowvært Jimmy Fallons show, at hun var skuffet over, at moderen løb med nyheden.

- Selvfølgelig ville vi ønske, at vi selv kunne have sagt det, men vi glæder os, og vi er glade for alle folks lykønskninger, sagde hun i videoen.

Gigi Hadid og Zayn Malik har dannet par on/off siden 2015.

Det er parrets første barn, og Gigi Hadid har termin i september.