Skjulte sandheden i årevis

Realitystjernen Kristin Cavallari og den tidligere NFL-spiller Jay Cutler, 37, fortalte i slutningen af april, at de havde valgt at lade sig skille efter ti års ægteskab.

'Med stor sorg efter ti år sammen er vi nået til den kærlige konklusion at blive skilt. Vi har ikke andet end kærlighed og respekt for hinanden og er dybt taknemmelige for de år, vi har delt sammen, de minder vi har skabt, og børnene vi er så stolte af,' skrev 33-årige Kristin Cavallari på Instagram.

Nyheden kom som en stor overraskelse for parrets fans, der i flere år havde fulgt med i deres liv på tv-skærmen i realityserien 'Very Cavallari'.

I et interview med PEOPLE fortæller Kristin Cavallari, at deres liv langt fra var det glansbillede, der blev vist, og at hun altid studsede over det, når folk kaldte dem det perfekte par.

- Jeg var altid sådan: 'Hvis bare I vidste alt', siger hun til mediet og fortæller, at der i årevis var problemer i ægteskabet, men de forsøgte at holde det skjult for offentligheden.

Ægteskabet begyndte for alvor at gå galt, da Kristin Cavallari og Jay Cutler filmede den seneste sæson af 'Very Cavallari', men sandheden blev skjult for seerne.

- Vi holdt en masse ting for os selv. Producerne så en del, men de tog det ikke med i serien, hvilket var godt, for jeg ville heller ikke have, at mine børn så det, siger hun.

Jay Cutler og Kristin Cavallari har tre børn sammen. Foto: Mark Humphrey/Ritzau Scanpix

'Den sværeste beslutning'

Bruddet kom slet ikke ud af det blå, som det ellers virkede til for parrets fans. Men selvom der i årevis var problemer i ægteskabet, var det ikke nemt at sige stop.

- Det skete ikke bare fra den ene dag til den anden. Vi kæmpede virkelig, virkelig hårdt i årevis. Det var den hårdeste beslutning, jeg nogensinde har taget, siger Kristin Cavallari.

Hun fortæller, at hun stadig holder af eksmanden og taler med ham næsten hver dag. De har tre børn sammen og vil derfor altid være i hinandens liv.

Kristin Cavallari medvirkede som 18-årig i realityshowet 'Laguna Beach: The Real Orange County', men det var i reality-hiserien 'The HIlls', hun for alvor brød igennem på tv-scenen. Her var hun hovedperson i de sidste to sæsoner og fik altså efterfølgende sin egen tv-serie.

Efter skilsmissen har parret dog droppet 'Very Cavallari', som ikke får en fjerde sæson.