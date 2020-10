Skønhedsdronning død - blev kun 49 år

Den tidligere skønhedsdronning og tv-skuespiller Leanza Cornett, der vandt Miss America tilbage i 1992, er død.

Hun blev 49 år gammel.

Det skriver flere medier, heriblandt amerikanske People.

Dødsfaldet er ligeledes blevet bekræftet af Miss America-organisationen i en officiel udtalelse.

Rutineoperation gik galt: Skønhedsdronning fik amputeret ben

'Leanza havde en meget lys og smuk sjæl, og hendes latter smittede. Vi ved, at hun betød rigtig meget for så mange,' lyder det i udtalelsen.

'Vi er knuste over det pludselige tab i vores Miss America-familie, og vi kondolerer og sender vores tanker til hendes familie og nære venner,' lyder det videre.

Her ses Leanza Cornett (til venstre) sammen med Clarice Aiken, der vandt Miss America i 1993. Foto: Tim Clary/Ritzau Scanpix

På nuværende tidspunkt er dødsårsagen ikke offentliggjort, men for nylig var Cornett indlagt på hospitalet med en alvorlig hovedskade.

'I øjeblikket har vi ikke yderligere information om Leanzas begravelse, og vi beder til, at I respekterer hendes familie i disse svære tider,' lyder det fra organisationen i den forbindelse.

De fortsætter:

'Hold ekstra godt fat i dem, du elsker, i dag. Tid er værdifuld,' lyder det videre.

Leanza Cornett blev kronet som Miss America tilbage i 1992. Inden da havde hun fået erfaring som skuespiller som Ariel i stykket 'Voyage of The Little Mermaid' i Disney World.

Efter hun vandt Miss America medvirkede Leanza Cornett i flere tv-serier, heriblandt 'Saved By the Bell: The New Class', 'Grown Ups', 'The Tick', 'CSI: Crime Scene Investigation' og 'Weeds'.

Cornett blev i 1995 gift med Mark Steines, der tidligere har været vært på talkshowet 'Home and Family'.

Skønhedsdronning skyldig: Sendte nøgenbilleder til 15-årig