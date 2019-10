Skønhedsdronning frygter for sit liv

I ti dage har den iranske skønhedsdronning Bahareh Zare Bahari været tilbageholdt i Manila International Airport i Filippinerne.

Hun er anklaget af iranske myndigheder for at have overfaldet en iransk statsborger.

Nu frygter Bahareh Zare Bahari, hun bliver henrettet, hvis hun bliver sendt tilbage til Iran.

Det skriver britiske The Guardian.

17. oktober blev 31-årige Bahareh Zare Bahari pludselig tilbageholdt og arresteret i Manila International Airport, efter hun havde været på ferie i Dubai.

Den iranske skønhedsdronning fik at vide, at iranske myndigheder ønskede hende udleveret til Iran, fordi hun angivelig havde overfaldet en iransk statsborger, men det er usandt ifølge Bahareh Zare Bahari.

Hun mener, Iran er interesseret i hende, fordi hun tidligere har ytret sin utilfredshed med det iranske præstestyre.

- Hvis jeg bliver udleveret, vil jeg mindst få 25 års fængsel, hvis jeg ikke bliver henrettet inden, siger Bahareh Zare Bahari til mediet.

Asyl

Bahareh Zare Bahari har derfor søgt asyl i Filippinerne. Det har dog resulteret i, at hun bliver tilbageholdt i lufthavnen.

- De (Iran, red.) har før prøvet at få fat i mig. Men nu prøver de med falske anklager, siger hun.

Mediet har kontaktet de fillipinske myndigheder, der ikke kan fortælle, hvor længe hun skal vente på svar.