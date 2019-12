Skønhedsdronning skyldig: Sendte nøgenbilleder til 15-årig

Den gifte skønhedsdronning Ramsey BethAnn Bearse har erklæret sig skyldig i at have sendt nøgenbilleder til en elev over Snapchat, men forklarer, at de egentlig skulle have været sendt til hendes mand.

Den 29-årige, som vandt titlen som Miss Kentucky i 2014, fortalte retten, at hun fortsatte med at sende sex-beskeder til drengen, da han bad om flere billeder, fordi hun var bange for ham.

Hun blev arresteret tilbage i december 2018. Foto: Kanawha County Sheriff's Office

Hun er erkendte sig skyldig i at have billeder af børn under den seksuelle lavalder i seksuelle situationer.

Det skriver flere medier heriblandt news.com.au.

I retten kom det frem, at drengen også havde sendt nøgenbilleder tilbage. De to sendte sex-beskeder fra august 2018 til oktober.

Hun blev arresteret og sigtet i december - et år efter at forældre til drengen havde fundet nøgenbilleder af hende på den unge drengs telefon.

Hun blev kendt under konkurrencen for at kunne spille violin. Foto: Ritzau Scanpix

Ramsey Bearse har mistet sit job som underviser som følge af sagen.

- Da jeg er en voksen, og han er en teenager, er det min fejl, og jeg tager fuldt ansvar for situationen. Jeg er skyldig i denne forbrydelse. Jeg gjorde virkelig noget dumt, fortalte hun til West Virginia Metro News.

Retten vil næste uge tage stilling til strafudmåling, men hun kan stå til flere år bag tremmer.