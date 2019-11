Skovbrand rammer stjerneskuespillers hus

Tusindvis af australiere er blevet evakueret efter en katastrofal skovbrand har ramt det østlige Australien.

Myndighederne i New South Wales har erklæret undtagelsestilstand og udtalt, at 'det er for sent, at forlade sit hjem' efter tre mennesker er døde og mindst 150 hjem er ødelagt af flammerne.

Billedgalleri 1 af 5 Et nødhjælpsfly med ildhæmmende væske. Foto: Ritzau Scanpix/Peter Parks 2 af 5 I området omkring Taree, omkring 350 kilometer fra Sydney, er der erklæret undtagelsestilstand. Foto: Peter Parks 3 af 5 En lokal mand iagttager skovbranden tæt ved byen Nana Glen, hvor Russel Crowe bor. Foto: William West 4 af 5 En bil er blevet ramt af det ildhæmmende væske. Foto: Saeed Khan 5 af 5 Skovbranden bekæmpes af beboere. Foto: Peter Parks

Et af de ødelagte hjem tilhører den New Zealandske stjerneskuespiller Russel Crowe, der har bopæl på et 400 hektar-stort landsted i den lille by Nana Glen 600 kilomter fra Sydney.

Heldigvis er hverken Gladiator-skuespilleren eller hans familie kommet noget til, fortæller han på Twitter.

'Jeg er ikke i Australien. Min familie er i sikkerhed med venner. Brand ramte mit sted sent på dagen i går. Mit hjerte går ud til alle i dalen' skriver han.

Russel Crowe er ikke i Australien, mens branden hærger. Foto: Charles Sykes.

I’m not in Australia.

My family are safe, billeted with friends.



Fire hit my place late in the day yesterday.



My heart goes out to everyone in the valley. pic.twitter.com/EsLKtDQM51 — Russell Crowe (@russellcrowe) November 12, 2019

Hundredevis af fans har forinden forsøgt at komme i kontakt med skuespilleren for at advare ham om situationen.

I et andet opslag rækker skuespilleren dog selv hånden ud og råder country-sangeren Troy Casser-Daley til at downloade brandvæsnets app, efter at sangeren afslørede, at hans mor var blevet evakueret.

'Få fat i appen, min ven. Den er meget brugbar', skrev han.

Frustreret nabo

En fortørnet nabo til Russel Crowe fortæller til det australske medie Seven News, at alle brandbilerne kørte forbi hendes brændende hus.

- Jeg er vred, fordi vores hus brænder, og alle brandbiler kører til Russell Crowes hus. Hvad med normale mennesker?, lød det tårefuldt fra naboen Debbie Waldon.

Brandmyndighederne har dog affejet påstandene om, at Gladiator-stjernen fik særbehandling.

- Brandmænd er ikke opmærksomme på, hvis hjem de bliver sendt til, sagde en talsmand til Daily Mail Australia.

I Sydney, der er hjemsted for fem millioner mennesker, opfordrer sundhedsmyndighederne folk med åndedrætsbesvær til at holde sig indendørs, fordi byen har været dækket af en 'farlig' røgfyldt tåge.