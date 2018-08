Skuespiller afslører: Blev ydmyget og presset til nøgenscene

Den 39-årige skuespillerinde Evangeline Lilly var med i 118 afsnit af den succesfulde tv-serie 'Lost', men ikke alle optagelser var en dans på roser.

I hvert fald fortæller Lilly i The Lost Boys Podcast, at der opstod uenigheder undervejs i optagelserne, og at hun blev presset til at lave en nøgenscene.

- I tredje sæson af 'Lost' havde jeg en dårlig oplevelse under optagelserne, da jeg blev presset op i et hjørne for at lave en scene, hvor jeg var halvnøgen, og jeg følte, at jeg ikke havde noget valg.

- Og jeg blev ydmyget, og jeg rystede, da jeg var færdig med scenen. Jeg græd, og efterfølgende var jeg med til at lave en meget formidabel og stærk scene, siger Lilly blandt andet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Evangeline Lilly (forrest, nummer tre fra venstre) fik nok i fjerde sæson. Foto: All Over Press

Lilly, der spillede rollen som Katherine 'Kate' Austen i 'Lost' fra 2004 til 2010, oplevede ikke kun ubehag i den sæson. I den efterfølgende sæson skulle karakteren Katherine Austen igen være nøgen, men denne gang reagerede hun.

- I fjerde sæson skulle jeg indspille endnu en scene, hvor Kate skulle klæde sig af, og her kæmpede jeg meget hårdt for, at scenen kom til at foregå på mine præmisser, men det lykkedes ikke.

- Så sagde jeg. 'Nu er det nok, du kan skrive, hvad du har lyst til, men jeg gør det ikke. Jeg vil aldrig tage mit tøj af igen i dette program', og det gjorde jeg så ikke, siger Llly.

Se også: Lost-stjerne raser over numse-nominering

Undskyldning udsendt

Mændene bag tv-serien 'Lost' J.J. Abrams, Damon Lindelof, Jack Bender og Carlton Cuse har efterfølgende udsendt en skriftlig undskyldning.

'Da vi så Evies (Evangeline Lilly, red.) kommentarer i medierne, følte vi, at vi straks var nødt til at give hende en undskyldning for det, som hun har oplevet under indspilningerne,

'Vi har ikke været i kontakt med hende endnu, men vi er meget kede af det og vil gerne undskylde. Ingen skal nogensinde føle sig utryg, når man er på arbejde', skriver de blandt andet i deres udtalelse ifølge People.

Evangeline Lilly har faktisk undgået nøgenscener siden episoden i 'Lost'.

- Jeg har nu været i gamet i 15 år, og jeg er blevet bedre rustet til ikke at komme ud i ubehagelige situationer igen, siger hun.

Den 39-årige skuespillerinde er lige nu aktuel i filmen 'Ant-Man and The Wasp'.

Se også: Totalt nøgen efter skilsmisse