Skuespiller anholdt for drabsforsøg

Den amerikanske skuespiller Johnny Ortiz, der blandt andet er kendt fra filmen 'McFarland, USA', hvor han spillede over for blandt andre Kevin Costner, er i øjeblikket i fængsel, efter han er blevet anholdt og anklaget for drabsforsøg.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt TMZ, der har adgang til retsdokumenter i sagen.

Her fremgår det, at 48-årige Ortiz, sammen med en anden mand ved navn Armando Miguel Navarro, efter politiets overbevisning forsøgte at dræbe en mand ved navn Brian Duke 'for at fremme banden, med styring fra og i samarbejde med en kriminel gadebande (...)'.

Ortiz nægter sig skyldig i alle anklager.

Ifølge TMZ er Navarro den, der er sigtet for at have skudt i forbindelse med drabsforsøget, og det er endnu uvist, præcis hvilken rolle Ortiz har spillet.

Ortiz blev anholdt i slutningen af maj for sin rolle i mordforsøget og har siddet bag tremmer siden. En dommer har sat en kaution for hans løsladelse på 1,1 million dollars.

Ortiz familie hævder, at skuespilleren er uskyldig og forsøger via en indsamling at samle nok penge til at kunne betale kautionen.

'Johnny betyder alt for vores familie. Johnny gør alt for at hjælpe samfundet (...) Han er i fængsel og kæmper for denne sag, som han er uskyldig i. Vi vil have vores elskede familiemedlem tilbage til os', har familien udtalt i forbindelse med indsamlingen.

Skuespilleren er også kendt fra 'Ali', 'American Crime' og 'El Camino: A Breaking Bad Movie'.