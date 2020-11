Skuespiller anholdt: Smadrer bil

Jonathan Rhys Meyers er blevet arresteret efter at have kørt bil, mens han var påvirket

Den irske skuespiller Jonathan Rhys Meyers, der er bedst kendt for sin rolle i 'The Tudors', er endnu en gang havnet i problemer over rusmidler.

TMZ skriver, at han er blevet anholdt for at køre påvirket. Noget, som mediet har fået bekræftet hos det lokale politi i Malibu.

Politiet skulle have modtaget et opkald søndag aften, hvorefter de ankom til stedet, hvor Jonathan Meyers bil var smadret.

Her stod det klart, at skuespilleren var påvirket, og efter en test kunne det konkluderes, at Meyers havde kørt under indflydelse af rusmidler.

Han blev arresteret for at køre påvirket, og han er ifølge TMZ lige nu i detention.

Jonathan Rhys Meyers er mest kendt for sin rolle i 'The Tudors'. Foto: Allstar Picture Library

Flere problemer

Skuespilleren har en lang historie med stoffer og alkohol. Han har flere gange været på afvænning.

Seneste offentlige episode er to år siden, hvor han under en flyvetur overfusede sin kone så voldsomt, at han blev arresteret efter landing.

Tidligere har han også været gået amok i lufthavnen i Dublin.

Her forklarede hans kone, hvad der havde været skyld i udbrudet.

- Min mand er en irer, som kæmper med alkoholisme og depression. Han valgte at drikke mellem to jobs for at kunne leve med den tristheden, forklarede hun i et opslag på Instagram.

TMZ har endnu ikke fået en kommentar fra Jonathan Rhys Meyers agenter om hændelsen.