Skuespiller bliver kaldt dum: Nu svarer hun igen

Blev gjort fuldstændigt til grin, fordi hun forvekslede et dovendyr med en koala på Instagram

Den colombianske skuespillerinde Marilyn Patino, der er aktuel i den store tv-serie 'Sin senos si hay paraiso', bliver hånet og kaldt dum på Instagram, fordi hun for nylig lagde et opslag ud på Instagram, hvor hun forvekslede et dovendyr med en koala.

Marilyn Pationo lagde sit opslag ud på Instagram med et billede, hvor hun står i en legetøjsbutik og krammer et 'dovendyr'. Den 45-årige skuespiller ønskede at gøre opmærksom på de voldsomme skovbrande i Australien, hvor millioner af dyr er omkommet og heriblandt især Australiens berømte koalaer.

Det skriver flere medier heriblandt RCN Radio og Canal 1

RCN Radio har også lagt et opslag ud på Facebook om sagen, som du kan se herunder.

Men problemet ved Marilyn Patinos opslag på Instagram er selvfølgelig, at det ikke var en koala, som Patino krammede i legetøjsbutikken men derimod et dovendyr, som slet ikke lever i Australien.

Til opslaget skrev Marilyn Patino følgende:

'Jeg tror, at det her bliver den eneste måde, jeg får dem at se.(Koala-bjørne. red.) Jeg føler mig skyldig # Australien.'

Herefter tilføjede hun følgende:

'Jeg tror, at der er nogle, der ikke forstod mit budskab. Men jeg har ikke tænkt mig at slette det, fordi det fungerede ganske godt. Tak til de sociale medier. Og til dem, der kalder mig dum. Jeg har altså aldrig påstået, at jeg betragter mig selv som intelligent'.

Marilyn Patino krammer her dovendyret i en legetøjsbutik. (Foto: Privatfoto/Instagram/Marilyn Patino)

Således skriver Marilyn Patino, der er glad for, at hendes budskab er blevet spredt så meget, fordi det sætter fokus på den alvorlige situation i Australien.

Mange af Marilyn Patinos 867.000 følgere på Instagram opdagede selvfølgelig, at hun havde forvekslet en koala med et dovendyr og gjorde hende hurtigt opmærksom på hendes fejltagelse.

En følger skrev:

'Krammedyret er ikke en koala men et dovendyr'

En anden skrev:

'Jeg har sympati for dit billede og dit budskab. Men det der udstoppede tøjdyr er altså ikke en koala'.

En tredje skrev:

'Jeg kommenterer aldrig med ondskab, men dette billede gjorde mig gal, fordi hun tror, at hun gør noget for vores planet med et dumt billede'

En fjerde skrev:

'Er du dum?'