Skuespiller chokerer: Giver femårig datter øl

Det er ikke faldet i god jord på de sociale medier, at skuespilleren Kristen Bell giver øl uden alkohol til sine døtre på fem og syv år.

Den 40-årige 'The good place'-skuespiller fortæller i podcasten 'Say Yes! With Carla Hall', at pigerne Lincoln og Delta tit får øl uden alkohol, og at de også får lov til at bestille dem på restauranter.

Kristen Bells mand Dax Shepard, der også er far til børnene, har selv været ædru i 16 år og drikker ofte øllene.

I podcasten fortalte Kristen også, at hun godt vidste folk ville blive sure over, hvad hun fortalte.

- Jeg får sikkert meget røg for det her, men jeg er ligeglad. Du er velkommen til at sige, at jeg er en dårlig forældre. Jeg er ligeglad. Jeg er en god forældre, og jeg lærer hver dag.

Kristen delte, at pigerne føler sig tættere på deres far, når de drikker den samme øl uden alkohol.

- Da vi fik vores første barn tog vi hende med rundt i kvarteret i klapvogn, mens min mand drak denne her øl. Babyen ville sætte sin mund rundt om øllen. Det er en sentimental ting for mine piger. Det får dem til at føle sig tættere knyttet til deres far.

- Der er jo ikke noget galt med det. Det er jo som en juice med bobler i, lød det.

Ifølge skuespilleren taler familien meget om faderens ædrulighed, og hvorfor det er, at han ikke drikker.

Hun delte også, at pigerne tit viser deres skolekammerater, at de drikker øllen over den virtuelle undervisning i Zoom.

- De har 15 minutters pause, hvor de må få en snack, og når jeg tjekker dem, sidder de begge og drikker øllen foran Zoom.

- Så er det, jeg tænker, hvad de andre mon tænker mig, men så bliver jeg enig med mig selv om, at jeg er ligeglad. Jeg gør ikke noget forkert, der er ikke alkohol i.