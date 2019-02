Skuespiller chokerer med vild indrømmelse: Jeg ville dræbe

Liam Neeson fortæller for første gang om en episode, der var tæt på at gøre ham til morder

Den 66-årige skuespiller Liam Neeson er kendt for sin rolle i den populære 'Taken'-filmserie, hvor han spiller en koldblodig og nådesløs hævner.

I et nyt interview afslører han, at rollen ikke ligger langt fra noget, han selv har gennemlevet på et tidligere tidspunkt i sit liv.

Til den britiske avis The Independent fortæller han om en episode, hvor en kvinde, der stod ham meget nær, blev voldtaget.

Han fortæller ikke, hvad hans relation til kvinden var, men beskriver i detaljer, hvordan hans trang til at hævne forbrydelsen var tæt på at gøre ham til morder.

Ville dræbe

Liam var netop hjemvendt fra en længere rejse, da kvinden fortalte ham, at hun var blevet voldtaget, mens han havde været bortrejst.

- Jeg spurgte hende, om hun vidste, hvem det var. Svaret var nej. Jeg spurgte om hudfarven. Hun sagde, det var en sort person, siger Liam Neeson og fortsætter:

- Jeg gik rundt i området med en knippel og håbede, at jeg ville blive antastet af en eller anden. Jeg skammer mig over at sige det. Og jeg gjorde det i måske en uge, mens jeg håbede at et eller andet sort røvhul ville komme ud fra en bar og forsøge at overfalde mig på grund af et eller andet, så jeg kunne dræbe ham.

Virker ikke

I interviewet med The Independent gør Liam Neeson, der er aktuel i filmen 'Cold Pursuit', meget ud af at pointere, at han fortryder sin hævntørst og er blevet klogere med alderen. Interviewet hedder sågar: 'Voldtægt, race og hvordan jeg lærte, at hævn ikke virker'.

- Det er frygteligt at tænke tilbage på, at jeg gjorde det, siger Neeson og tilføjer, at han han aldrig før har fortalt historien til nogen, men at han gør det nu for at understrege, at man skal holde sig fra at hævne, da det blot fører mere hævn og død med sig.