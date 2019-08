Skuespiller død 41 år gammel

Ben Unwin fra den australske tv-serie 'Home and Away' er død

Kun 41 år gammel blev den australske skuespiller og advokat Ben Unwin.

Det skriver flere medier heriblandt yahoo! Lifestyle, der har fået den tragiske nyhed bekræftet af politiet.

'Politiet tog hen til adressen for at tjekke forholdene. Her fandt man liget af en 41-årig mand. Dødsfaldet bliver ikke betegnet som mistænkeligt', lød det i en meddelelse.

Stjernen spillede Jesse McGregor i den populære serie 'Home and Away' fra 1996 til 2000 og kom tilbage fra 2002 til 2005.

Hans præstation gav ham en nominering til en Logie for mest populære nye talent i 1997.

Samme år var han også nomineret til en Britisk National TV-pris for sin rolle i showet.

Han droppede dog skuespillet og begyndte i stedet at læse jura for efterfølgende at blive advokat.

Ben Unwin har også arbejdet i musikindustrien, hvor han har instrueret flere musikvideoer.