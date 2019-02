Skuespiller død: Blev 44 år

Lisa Sheridan blev fundet død i sin lejlighed i New Orleans. Hun blev 44 år gammel.

Det er Lisa Sheridans manager, der over for People bekræftede, at skuespilleren er gået bort.

- Vi elsker alle Lisa meget højt, og vi er knuste over nyheden om, at hun er gået bort, fortalte Mitch Clem til magasinet.

Ifølge ham venter man stadig på den retsmedicinske rapport for at fastslå, hvordan skuespilleren, der er kendt fra tv-serier som 'CSI:Crime Scene Investigation', 'Halt and catch Fire' og 'Invasion', er død.

Lisa Sheridans familie har bekræftet, at der med '100 procent sikkerhed' ikke er tale om selvmord. Foto: Shutterstock

Han forklarede, at familien har været ude og sige, at der ikke er tale om selvmord, og at de gerne vil undgå al spekulation omkring dødsfaldet.

Lisa Sheridan har været med i flere tv-serier som 'CSI: NY,' 'The Mentalist,' 'The 4400,' 'Without a Trace,' og 'Diagnosis: Murder'.

Hun var tidligere forlovet med 'Sex and the City'-stjernen Ron Livingston.

Flere stjerner har udtrykt kondolence til familien og mindes den afdøde skuespiller på de sociale medier.

Donna D'Errico som tidligere har medvirket i Baywatch skrev på sin Instagram-profil, at hun var knust over nyheden.

'Jeg er fuldstændig knust over det her tab. Jeg har lige snakket med hende, og alting virkede til at gå godt, og hun virkede glad. Alle der kendte hende elskede og beundrede hende. Farvel og godnat til den sødeste engel, jeg vil savne dig', skrev skuespilleren om sin veninde.