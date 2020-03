Skuespiller død - blev 66 år

John Callahan, der medvirkede i 'All My Children', blev 66 år

Den amerikanske skuespiller John Callahan, som især er kendt for sin rolle som Edmund Grey i sæbeoperaen 'All My Children', som han medvirkede i fra 1992 til 2005 er død.

Han blev 66 år gammel.

I en officiel udtalelse bekræfter The Daytime Emmys dødsfaldet:

- Vi er knuste over at dele nyhederne om, at John Callahan døde tidligere i dag. Vi sender vores dybeste respekt til Eva La Rue (ekskone og kollega, red.) og alle hans kære, lyder det.

Det er endnu uvist, hvad Callahan er død af.

På Twitter begræder flere af Callahans nærmeste hans død.

Heriblandt hans ekskone Eva La Rue, som han spillede sammen med i 'All My Children'. Hun har delt flere billeder, hvor hun og Callahan står sammen med deres 18-årige datter, Kaya.

'Du er større end livet. Din storartede personlighed vil efterlade et hul i vores hjerter for evigt. Vi er knuste. Min gode ven, medforælder og kærlige far til Kaya', skriver hun som hyldest til sin afdøde eksmand.

'Kaya og jeg er knuste, så lammede. Jeg er ked af, at mine tanker er noget rod. Du gav de flotteste hyldester, og nu er jeg helt tom for ord i forhold til dig', lyder det videre.

John Callahan som ung. Foto: ABC

Også flere af Callahans kendte kolleger er gået til tasterne på de sociale medier for at hylde skuespilleren. Heriblandt Sarah Michelle Gellar, som var med i 'All My Children' fra 1993 til 1995.

Callahan og La Rue var gift fra 1996 til 2004. Tidligere var han gift med Linda Freeman fra 1984 til 1992.

Før han var med i 'All My Children' havde Callahan blandt andet roller i 'General Hospital' og 'Santa Barbara'. Efter han var færdig med 'All My Children' i 2005, havde han i to år en rolle i 'Days of Our Lives'.