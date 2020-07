Skuespiller død: Blev kun 55 år

Skuespilleren Galyn Görg døde en dag før sin 56 års fødselsdag.

Det bekræfter hendes repræsentant Sheila Legette til USA Today.

Dødsfaldet skete, mens hun var på Hawaii for at blive behandlet for kræft.

Sheila Legette udtalte i forbindelse med dødsfaldet, at skuespilleren havde kæmpet for sit liv stille.

- Galyn var en smuk sjæl, der elskede livet, kunst, dans, og hun var en fantastisk kvinde, som jeg ikke kun kaldte min klient, men også min gode ven. Hun vil blive savnet utroligt højt.

Ifølge en GoFundMe-side, der er sat op af Galyns familiem, kæmpede hun med kræft i hele kroppen og lungerne.

'Hun var en stor del af vores familie, og hun betyder så meget for os', skriver de og søger hjælp til omkostninger af begravelsen.

'Vi vidste ikke, hvor syg hun var, og diagnosen var et chok for os alle sammen', skriver familien yderligere.

Galyn var med i film som 'RoboCop 2' og 'Point Break'. Hun var også i flere tv-shows som 'Lost', 'Star Trek: Deep Space Nine', 'Twin Peaks' og 'Fresh Prince of Bel Air'.