Skuespiller død efter langt sygdomsforløb

Den engelske skuespiller Nicky Henson, der er kendt fra særligt BBC-serierne 'EastEnders' og 'Fawlty Towers' ('Halløj på badehotellet', red.), er død i en alder af 74 år. Det skriver flere engelske medier, blandt andet Express.

Også en ven af Henson, skuespilleren Ian Ogilvy, bekræfter de triste nyheder på sin Facebook-profil:

'Efter en sygdomsperiode, der startede for 20 år siden, (...), er min ældste, kæreste ven, min makker Nicky Henson væk', har skuespilleren Ian Ogilvy postet på sin Facebook-profil ifølge det engelske medie.

Nicky Henson har medvirket i en lang række tv-serier og film, blandt andet 'Downton Abbey', men det var rollen som Mr. Johnson i 'The Psychiatrist'-episoden i 'Fawlty Towers' tilbage i 1979, som han for alvor vil blive husket for.

Tidligere har han også selv udtalt, at hans gravsten sandsynligvis en dag ville indeholde teksten;

'Her ligger Nicky Henson, han var med i en episode af 'Fawlty Towers'.

Nicky Henson har døjet en del med sit dårlige helbred og måtte blandt andet forlade rollen som Honey Edwards far, Jack, i 'EastEnders' i 2006 på grund af sygdom.

