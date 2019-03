Skuespiller får kæmpe efterregning

'Empire'-stjernen Jussie Smollett var mistænkt for at lyve om et racistisk overfald. Men anklageren frafaldt pludselig sagen. Nu vanker der en efterregning

Chicago kræver, at Jussie Smollett betaler 130.000 dollars - cirka en million kroner - for at dække omkostningerne til efterforskningen af et overfald, som ifølge politiet var iscenesat af skuespilleren.

Bystyret oplyser, at efterforskningen har krævet flere end to dusin betjente samt en del overarbejde.

- Resurserne kunne være blevet brugt til anden efterforskning, lyder det ifølge Associated Press.

Smollett, der er sort og homoseksuel, var mistænkt for at lyve om et racistisk og homofobisk overfald på sig selv for at fremme sin karriere.

Men alle anklagepunkter mod ham blev tirsdag frafaldet. Det kom bag på både Chicagos borgmester og politiet.

- Det er en hvidvaskning af retfærdigheden, rasede borgmester Rahm Emanuel.

Smollett holder dog fast i sin oprindelige forklaring og påstår, at han har været sandfærdig fra første dag.

Sagen begyndte i januar, da Smollett fortalte politiet, at han var blevet udsat for et voldsomt overfald.

Han skulle være blevet kaldt racistiske og homofobisk skældsord og fået hældt blegemiddel ud over sig. Gerningsmændene skal have råbt 'det her er MAGA-land' - en henvisning til præsident Donald Trumps slogan.

Efter at have efterforsket sagen mente politiet dog, at Smollett løj og selv havde iscenesat angrebet. Blandt andet fordi han var utilfreds med den løn, han fik for at spille med i tv-serien 'Empire'.

Men anklageren valgte til mange iagttageres forundring at droppe anklagerne mod Smollett. Anklagemyndigheden har ikke angivet en præcis årsag til, at anklagerne er droppet, men kalder beslutningen for en 'passende afslutning’.