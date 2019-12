Skuespiller fra populær serie er død

En skuespiller, der er mest kendt for sin rolle i komedieserien Will & Grace, er død

Shelley Morrison, der spillede husholdersken Rosario Salazar i 69 episoder af komedieserien Will & Grace, er død, 83 år gammel.

Det skriver blandt andre New York Times og NBC News, der citerer en udtalelse fra Shelley Morrisons mand, Walter Dominguez.

- Shelleys største stolthed som skuespillerinde var i rollen som den ukuelige Rosario i en komedieserie, som fremmede social lighed og retfærdighed for LGBTQ-folk, siger Walter Dominguez i udtalelsen om sin afdøde kone, og fortsætter:

- Hun var også stolt af at spille en stærk, kærlig og ilter latina-karakter. Hun mente, at den bedste måde at ændre folks hjerter og sind var gennem komedie.

Ifølge New York Times var Shelley Morrison datter af spanske immigranter, og var født og opvokset i Bronx, hvor hendes navn står på et gadeskilt som en del af Bronx Wall of Fame. Som ung flyttede hun til Los Angeles og uddannede sig til sceneproducer. Hun blev dermed en af byens første kvindelige sceneproducere.

I 69 episoder gav Shelley Morrison som trofast husholderske til karakteren Karen Walker, der blev spillet af Megan Mullally. Foto: Ritzau Scanpix

Senere spillede hun med i flere film, heriblandt 'The Flying Nun' fra 1967. Hun spillede også med i adskillige tv-shows, men det helt store gennembrud fik hun som karakteren Karens husholderske Rosario.

- Hun minder mig meget om min egen mor, som elskede dyr og børn, har Shelley Morrison selv udtalt om sin rolle som Rosario Inés Consuelo Yolanda Salazar.

Serien Will & Grace, der havde skuespillere som Eric McCormack og Debra Messing i hovedrollerne, løb over skærmen fra 1998-2019.